Diebstahl: Freispruch nach Missverständnis

Mann freigesprochen

Denn in der Firma des Angeklagten konnte sich auf Nachfrage niemand erklären, was es nun mit den besagten zwei Paletten auf sich hatte. Zum Glück für den Rumänen kam ein Polizist bei der Aufnahme des Protokolls auf die Idee, in der Zentrale in Wien anzurufen. Entwarnung also, die Paletten waren dort und wurden postwendend nach Neutal geliefert. Wegen dieses Missverständnisses tätigte Richterin Alexandra Klima einen Freispruch. Der 59-Jährige band sich die neongelben Turnschuhe gut zu und schritt von dannen. Denn: „Ich habe nichts getan.“