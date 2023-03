Gut genug für Traumjob? „Probiert’s es einfach!“

„Was macht mir Spaß?“

Die studierte Kunststofftechnikerin ist seit 2021 CEO des Rohrherstellers Poloplast in Leonding. „Man überlegt sich natürlich gut, ob man ein Jobangebot annimmt. Zweifel an meinen Fähigkeiten hatte ich aber nie - da bin ich ein statistischer Ausreißer. Ich bin jetzt 50 und weiß sehr genau, was ich kann, was ich möchte - und was nicht“, so die gebürtige Braunauerin, die sich selbst als „maximal leistungsorientiert“ bezeichnet. „Die wichtigste Frage, die ich mir immer stelle, ist: Was macht mir Spaß? Karriere und Erfolg sind undenkbar ohne Spaß. Man verbringt so viel Zeit im Beruf.“