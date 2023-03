Einsatz für Feuerwehr in Kebab-Restaurant

Leider nicht zum Schmausen, sondern zu einem Einsatz wurden die Dornbirner Florianijünger am Samstag in den frühen Morgenstunden in ein Kebab-Restaurant in der Anton-Schneider-Straße gerufen. Als die Einsatzmannschaften vor Ort eintrafen, war gerade der Inhaber des Lokals dabei, gegen die Flammen in der Küche des Lokals anzukämpfen.