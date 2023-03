Emma Roberts: Bei diesem Look geht die Sonne auf!

Auch in Mailand ein Hingucker

Emma Roberts, die in Kürze in dem Film „Maybe I Do“ an der Seite von Diane Keaton, Susan Sarandon und Richard Gere in den Kinos zu sehen sein wird, machte vor ihrem Besuch in Paris übrigens auch Mailand unsicher. Und auch ihr Look für die Prada-Modenschau hätte nicht außergewöhnlicher sein können.