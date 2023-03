Wie aus Smartphones Satellitentelefone werden

Wer schon einmal in der Roaming-Hölle des Nicht-EU-Auslands weilte, weiß: Mobiltelefonie endet dort, wo der eigene Provider keine günstigen Roaming-Pakete zur Nutzung der Anbieter im Gastland anbietet. In entlegenen Gebieten mit Funklöchern hilft auch das nichts. Überall auf der Welt per Satellit kommunizieren, das wäre die Lösung - und sie wird langsam greifbar. Doch es gibt noch einen Haken …