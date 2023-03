Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Shine ist eine zweijährige Mischlingshündin, die nach einer kurzen Kennenlernphase sehr freundlich gegenüber Menschen ist. Die hübsche Hundedame ist sehr ängstlich, weshalb auch keine Kinder im neuen Zuhause sein sollten. Shine kennt noch kein Brustgeschirr, somit muss das an der Leine gehen auch erst in langsamen Schritten erlernt werden. Shine freut sich über ein Zuhause im ländlichen Bereich in einer ruhigen Gegend mit ausbruchsicherem Garten. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at