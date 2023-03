Mister „Zeit im Bild“ kann das Tanzen nicht lassen

„Dancing Stars hat mein Leben verändert. Das Tanzen ist nicht nur ein Hobby geworden, sondern eine echte Passion. Seit das Tanzfieber auch meine Frau Karin (62) gepackt hat, bin ich sowieso nicht mehr zu bremsen. Ob Charleston, Jive, Walzer, Rumba, Samba oder Paso Doble - wir lieben sie alle!“, sagt Heinke und erzählt von Akrobatik- und Showtänzen, die die beiden bei Bällen, Festen und Charity-Veranstaltungen präsentieren. Trainiert wird in der Tanzschule „Pero“ in Neusiedl am See: „Auch mit den Besitzern haben wir schon Showtänze aufgeführt.“