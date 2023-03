Deutsche Bundesliga in Konferenz - 15.30 Uhr LIVE

Aus rot-weiß-roter Sicht ist vor allem das Duell zwischen Union Berlin und Köln interessant. Können Trimmel und Co. ach der Pleite gegen die Bayern den Anschluss an die Spitze halten? Immerhin hat Union durch den 1:0-Sieg im Hinspiel (Eigentor Hübers) erstmals in der Bundesliga die Tabellenführung übernommen - den Platz an der Sonne hatten die Berliner anschließend sieben Spieltage inne.