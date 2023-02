Halloween-Krawalle: Fünf Haupttäter angeklagt

Hoher Schaden

Aber auch im fernen Wien sind die Krawalle von Linz weiterhin Thema. Vor allem Innenminister Gerhard Karner muss sich damit beschäftigen, denn er durfte gleich vier Parlamentarische Anfragen – zwei von der FPÖ und je eine von der SPÖ und den NEOS – beantworten. Drei Ergebnisse gibt es bereits und diese sind durchaus interessant. So wollte etwa FPÖ-Nationalrat Philipp Schrangl wissen, was der Einsatz in Linz gekostet hat. Das Ergebnis: Mit rund 66.000 Euro schlagen die 305 Beamten, die am 31. Oktober und 1. November eingesetzt waren, zu Buche. Beantwortet wurde auch die Frage nach dem verursachten Sachschaden. Der betrug laut Innenministerium exakt 4993,55 Euro.