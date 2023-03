Stefan Mross schwebt mit neuer Liebe „auf Wolke 7“

„Sie hat mich aus diesem Tief rausgeholt“

In der Zeitschrift „Neue Woche“ hat Mross die Beziehung nun öffentlich gemacht. Im Frauenmagazin zeigt sich der Trompeter nicht nur mit Eva Luginger verliebt am Strand von El Gouna in Ägypten, sondern schwärmt im Interview auch von seinem neuen Leben an der Seite der guten Freundin seiner Ex.