Herren-Einzel auf Großschanze ab 17.30 Uhr LIVE

Glaube an Edelmetall ist da

Obwohl er sich schon seit Monaten in starker Verfassung präsentiert und ihn anders als in früheren Wintern keine Wehwehchen plagen, sei eine Medaille eine große Challenge. „Es kann leicht sein, dass Drei eine übermenschliche Form auf der Großen haben, dann wird es auch wieder schwer. Aber ich freue mich drauf, bin in einer super Form, habe meine Sachen beieinander, bin körperlich topfit und gesund - von dem her ist eine Medaillenchance sicher da, und an das glaube ich auch.“