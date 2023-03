Gasthaus setzt „Kopfgeld“ auf neue Mitarbeiter aus

Natürlich nur im übertragenen Sinne, doch Gabriel Durand ist verzweifelt. Und in seiner Verzweiflung hat der Gastronom sich etwas nicht Alltägliches einfallen lassen. Auf Facebook bot er 200 Euro Provision für jeden, der ihm einen Kellner oder eine Kellnerin vermittelt. „Es ist eine reine Katastrophe“, erklärt er am Donnerstagvormittag gegenüber der „Krone“. „Wir finden einfach kein Personal. Wir können uns vor Aufträgen (das Gasthaus bietet u.a. auch Catering an) kaum retten, doch wir können sie nicht annehmen, weil wir einfach keine Mitarbeiter haben.“