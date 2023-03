Nach Ekel-Test: Soko „Döner“ wieder auf Streife

Teils beträchtliche Mengen an Fäkalkeimen

Bei allen anderen gab es Beanstandungen. So wurden etwa Geruch und Geschmack des Fleisches bemängelt, die Sauce als alt und Geschmack und/oder Konsistenz des verwendeten Gemüses kritisiert. Und in der Mehrzahl der Proben wurden teils beträchtliche Mengen an Fäkalkeimen nachgewiesen. Der Linzer FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml zeigt sich entsetzt: „Unzulässige Hygiene in Gastrobetrieben ist nicht zu tolerieren. Aufgrund der Ergebnisse habe ich unsere Behörde umgehend damit beauftragt, die Kontrollen zu verstärken.“