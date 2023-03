Kebab-Test: Fäkalkeime in sechs von zehn Proben

Beträchtliche Mengen an Darmbakterien

In der Mehrzahl der untersuchten Proben wurden teils beträchtliche Mengen an Enterobakterien nachgewiesen. Diese sind in unserer Umwelt weit verbreitet und auch Bestandteil der normalen Darmflora. Für Lebensmittel gelten Enterobakterien als allgemeine Hygieneindikatorkeime. In Anbetracht der Mengen, die sich in so manchem Kebab tummelten, ist bei mehr als der Hälfte der Proben entweder von einer ungenügenden Hygienepraxis bei der Zubereitung oder von einer Kontamination der verwendeten Rohstoffe auszugehen.