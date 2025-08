Gleisdorf: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Gegen 0.45 Uhr beobachtete ein Zeuge die Männer, 18 und 28 Jahre alt, beim Aufbrechen eines Fahrradschlosses. Daraufhin flüchteten die Verdächtigen zu Fuß, konnten aber wenig später von rasch einschreitenden Polizeikräften angehalten und in der Folge eindeutig identifiziert werden.

Serie an Fahrrad-Diebstählen

Die sichergestellten Beweismittel erhärteten den Verdacht, dass die Männer seit Jahresbeginn in mindestens 53 Fällen Fahrräder – darunter E-Bikes, Trekking- und Kinderräder – gestohlen haben sollen. Die Diebstähle wurden teils durch Einbrüche, teils an öffentlich zugänglichen Orten verübt. Die beiden Männer aus Ungarn wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.