Elfjähriger Fußgänger in Graz von Pkw erfasst

Montagmittag gegen 12.30 Uhr wurde ein 11-Jähriger in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz (Bezirk Liebenau) von einem Auto erfasst. Der Bub verließ zuvor mit einem Gleichaltrigen eine Straßenbahn und wollte anschließend die Fahrbahn überqueren. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens staute es sich am Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden.