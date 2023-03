Folter-Vorwürfe gegen Messi-Boss Al-Khelaifi

Geht es um die WM

Der Franzose mit algerischen Wurzeln vermutet, es waren Insider-Informationen, die dazu geführt hatten. Denn: Benabderrahmane sei im Besitz von brisanten Dokumenten, die Al Kehlaifi in Bedrängnis bringen könnten. Laut der „L‘Equipe“ könnte es dabei um Inhalte zur Weltmeisterschaft in Katar gehen sowie die Vergabe der TV-Rechte an „beIn Sports“, dessen Vorsitzender ebenfalls Al-Khelaifi ist. Bestätigt ist dies jedoch nicht.