Tiere aus Oberösterreich hoffen auf eine 2. Chance

Schreckhafte Gloria

Ihre neuen Besitzer müssen etwas Zeit aufwenden, um Gloria davon zu überzeugen, dass ihr niemand etwas Böses will. Die Samtpfote trägt das Felines Coronavirus in sich, was für andere Katzen ansteckend ist. Sie sucht mit einer Artgenossin, die ebenfalls infiziert ist, einen Wohnungsplatz. Eine hochwertige Ernährung mit magenschonender Kost ist für die Tiere wichtig, da der Verdauungstrakt in diesem Fall aus dem Gleichgewicht geraten kann. Tel.: 0732/247887.