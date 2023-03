Kater „Maxi“ sorgt für ein echtes Katzenwunder

„Es war wie im Film“: Ursula Reisinger (46) aus Asten kann es noch immer nicht fassen, was da am Dienstag passiert ist. Mit ihrem Mann Klaus (52) war sie in Mauthausen unterwegs. „Er wollte unbedingt den Heinrichsbründlweg gehen“, erzählt Reisinger. Dann, bei einem Reiterhof, eine ungewöhnliche Begegnung. „Ich hab’ eine Katze gesehen und sofort gesagt, das ist unser ,Maxi‘. Dann hab’ ich ihn gerufen, und er ist gleich mauzend auf uns zugelaufen“, ist die Astenerin noch immer völlig aus der Häuschen.