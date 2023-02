Wasserbucht am Donauufer wohl endgültig vom Tisch

Unter dem Konzepttitel „Insel für Linz“ wurde 2021 das Architekturkollektiv G.U.T. mit der Erstellung eines Einreichplans inklusive der dafür erforderlichen Vorarbeiten beauftragt. Ihr Entwurf sieht ein grünes Band vor, das die künftig zu entstehende „Insel“ umgeben und Raum für Entschleunigung und Erholung schaffen soll. Der Uferrand wird darüber hinaus zugänglicher und attraktiver gemacht. In den Überlegungen finden sich beispielsweise Sitzstufen zur Donau. Eine große Eventfläche in der Mitte des Areals steht ganzjährig für Veranstaltungen zur Verfügung. Am östlichen Rand findet sich in den Plänen zudem eine Wasserbucht, die von der Donau gespeist und mit einer Fußgänger- und Radfahrbrücke uferseitig übergehbar bzw. überfahrbar sein soll.