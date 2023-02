Paris Hilton verheimlichte Baby vor ihrer Familie

„Ganz für uns allein“

In ihrem Podcast „This Is Paris“ enthüllte die frisch gebackene Mutter jetzt: „Selbst meine Mutter, meine Schwestern und meine beste Freundin haben erst vom Baby erfahren, als es über eine Woche alt war. Es war so wunderbar, dass (ihr Ehemann) Carter und ich diese Reise ganz für uns allein hatten. Mein ganzes Leben war bislang so öffentlich.“