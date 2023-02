Hilton sprach über Abtreibung und Vergewaltigung

Hilton wurde mit 15 vergewaltigt

Im Interview mit dem Modemagazin verriet Hilton auch, dass sie mit 15 Jahren von einem älteren Mann vergewaltigt worden sei, nachdem dieser ihr wohl etwas in ihr Getränk getan hatte. Kennengelernt hätte sie ihn in der Shopping-Mall, wo sie mit ihren Freundinnen viel Zeit verbracht habe. Sie hätten mit den „älteren Jungs“ geredet und auch ihre Nummern ausgetauscht, so Hilton.