Was sind die Vorteile von Fahrradspiegeln

Wie beim Helm

Ähnlich wie bei einem Helm wird die Sicherheit auch durch diesen kleinen Spiegel erhöht. Zudem kann man so auch besser im Blick behalten, was hinten geschieht, wenn man zum Beispiel einen Fahrradanhänger oder einen Kindertransporter mitführt. Und das, ohne den Kopf drehen zu müssen. Bei den E-Bikes sind Rückspiegel in manchen Ländern obligatorisch, wie zum Beispiel in der Schweiz (bis 45 km/h).