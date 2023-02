Asylheim Kindberg: Hilfsbereitschaft und Skepsis

Gehen vermehrte Diebstähle auf Asyl-Konto?

Die allgegenwärtige Verunsicherung lässt aktuell auch die Gerüchteküche brodeln. So kam es in den letzten Wochen etwa zu vermehrten Ladendiebstählen in Kindberg, so mancher Einheimischer hatte rasch Flüchtlinge im Verdacht. Der Bürgermeister hält entschieden dagegen: „Die Polizei hat mir bestätigt, dass kein einziges dieser Delikte Asylwerbern zuzurechnen ist!“