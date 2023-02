Erste Flüchtlinge treffen im Asylheim Kindberg ein

Mit Problemen rechnet Fussenegger nicht. Personen mit Gewaltpotenzial würden gar nicht erst in Kindberg landen: „Bereits in den Aufnahmezentren wird das untersucht.“ Auch die Polizei glaubt nicht an Ausschreitungen, dennoch werden die Polizeistreifen verstärkt, zwei zusätzliche Beamte kommen auf den Posten. Sollte es Anzeigen geben, werde man reagieren.