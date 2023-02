Meloni arbeitet an Ukraine-Gipfel für Wiederaufbau

Nach ihrer Ukraine-Reise am Dienstag arbeitet die italienische Premierministerin Giorgia Meloni an einem italo-ukrainischen Gipfeltreffen, bei dem Vertreter der Regierung in Rom und Kiew über Wiederaufbaupläne diskutieren sollen. Die Konferenz soll Ende April in Rom stattfinden, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“. Meloni hofft für den Gipfel auf den Schutzschirm der EU.