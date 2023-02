Nach Witz-Elfer folgte Entschuldigung von Referee

Es war DIE Szene des Spiels. In Minute 92 gibt Referee Lechner Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Lustenaus Türkmen an LASK-Akteur Flecker! Auch der VAR bestätigte die Entscheidung, obwohl Flecker klar ausgerutscht war. „Das ist peinlich. Da frage ich mich, warum die Vereine viel Geld in den VAR investieren und dann sowas gepfiffen und nicht zurückgenommen wird“, polterte Lustenau-Coach Markus Mader. Kühbauer: „Keiner will solche Entscheidungen, wo mehr diskutiert wird als über das Spiel!“