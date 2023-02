Ringen um Schulplatz für Familien ein Nervenkrimi

Dutzende Kinder ohne Platz in Wunschschule

Im Vorjahr gingen im ersten Durchgang 95 Tiroler Kinder leer aus. Die meisten in Innsbruck: Dort standen am Ende des komplizierten Verfahrens immer noch 54 Schüler trotz AHS-Reife ohne Gymplatz da. Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier ruft die Eltern aber zu Gelassenheit auf: „Sollte eine Aufnahme in ein Gymnasium nicht möglich sein, ist das keine Tragödie, weil auch an den Mittelschulen das Leistungsniveau eines Gymnasiums angeboten wird.“