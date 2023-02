„David Alaba abzugeben, war sicher ein Fehler“

„Das kenne ich eigentlich anders vom FC Bayern“

Außerdem lasse der Rekordmeister zu viele Chancen zu. „Man gibt dem Gegner dadurch das Gefühl: Hier geht was. Das kenne ich eigentlich anders vom FC Bayern“, so der Ex-Innenverteidiger. Dennoch: Badstuber rechnet damit, dass die Bayern auch heuer den Meistertitel in der Deutschen Bundesliga holen werden.