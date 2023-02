„Mein Pass liegt noch beim Wiener Sportclub“

... seinen geplatzten Wechsel in die USA. Nach meinem unglücklichen Belgien-Abenteuer hatte ich im Herbst 1979 ein Angebot von New York Cosmos. Ich flog hin, unterschrieb den Vertrag, war drauf und dran, ein Teamkollege von Franz Beckenbauer, Oscar oder Johan Neeskens zu werden. Ich bin retour nach Brüssel, erzählte meiner inzwischen schon verstorbenen ersten Frau davon: Sie begann beim Gedanken an die USA, die Hochhäuser und das Lift fahren zu weinen, auch wegen ihrer Klaustrophobie. So habe ich dann bei der Austria Wien, die auch angefragt hatte, angerufen und gefragt, ob sie mich noch haben wollen, bin dann in Favoriten gelandet.