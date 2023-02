Windböe trug gerade gefällten Baum nach links ab

Bei Forstarbeiten in Kals in Osttirol wurde am Freitag ein 70-Jähriger schwer verletzt. Mittels Seil wurde er vom Helikopterteam geborgen und zunächst ins Spital nach Lienz gebracht, doch ob der Schwere seiner Verletzungen wurde er nach Innsbruck überstellt. Auch in Völkermarkt kam es zu einem Forstunfall, bei dem ein 82-Jähriger verletzt wurde.