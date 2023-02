Vandalen tobten sich an Radarboxen aus

In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 18 und 7 Uhr, müssen die Unbekannten zugeschlagen haben. Sie waren entlang der Montafonerstraße unterwegs und beschmierten in Lorüns, St. Anton und St. Gallenkirch je eine Radarbox mit rotem Lack. Mal übersprühten sie nur plump die Glasfront, mal übten sich die Vandalen in Smileys. In allen drei Fällen war das Ergebnis dasselbe. Die Box ist nicht mehr zu gebrauchen.