Der größte Schweinestall der Welt steht in China

Ursprünglich wollte das federführende Unternehmen Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming nach eigenen Angaben in die Herstellung küchenfertiger Lebensmittel investieren, änderte aber seine Meinung, nachdem die Zement- und Bauindustrie in China eingebrochen war, berichtet der „Guardian“. Nun hat man in die Schweinefleischproduktion investiert - ein in China lukratives wie zukunftssicheres Geschäft.