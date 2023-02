Temperatursturz kommt und verscheucht den Frühling

Temperaturen gehen weiter zurück

Gerade noch zweistellige Werte misst man am Samstag am ehesten in Kärnten, Osttirol und in der Steiermark. Danach fühlt es sich zumeist aber gar nicht an, aufgrund des eisigen Nordwestwindes. Zweistellige Temperaturwerte sucht man am Sonntag und Montag dann vergebens. Laut Unwetterzentrale sind nicht mehr als minus 3 bis plus 5 Grad zu erwarten. Eine weitere Portion Neuschnee dürfte in Kärnten und in der Südsteiermark zu erwarten sein.