Radiologie wird beschränkt: Patienten verlagern?

Aufgrund von personellen Engpässen – wie es in einem hausinternen Schreiben der Kabeg, das der „Krone“ vorliegt, heißt – ist es ab 1. März nicht mehr möglich, CT- und Ultraschalluntersuchungen für hausambulante Patienten am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt zu erbringen.