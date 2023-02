Streit in Klagenfurt: Mann aus Wohnung verwiesen

Während einer verbalen Auseinandersetzung am Dienstagabend um 20.10 Uhr in einer Wohnung in Klagenfurt, schlug ein 48-jähriger Mann aus Klagenfurt seine 52-jährige Frau. „Die 52-jährige Klagenfurterin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Polizei: „Augenscheinlich waren die beiden alkoholisiert.“