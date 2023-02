Zwei Klagenfurter Tennishallen sollen zusperren

Auch in Freien kündigen sich Probleme an. Das Werzer's Hotel will in Pörtschach in einem Großprojekt eine Lagune errichten, die elf Tennisplätze auf der ehemaligen Daviscup- und ATP-Anlage würden dem zum Opfer fallen. „Wir sind oft zu Gast. Die Tennisplätze gelten schon fast als Verbandsplätze“, sagt Hebein.