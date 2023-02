Es wird immer schwieriger, Geschworene zu finden

„Viele trauen sich kein Urteil zu“

Doch in den vergangenen Jahren wurde es immer schwieriger, Laienrichter zu bekommen, vor allem in großen Städten wie Graz. Für einen mehrtägigen Mordprozess hat die vorsitzende Richterin 50 Geschworene geladen, 30 haben sich sofort entschuldigt. Mit Müh und Not bekam das Gericht acht Geschworene und zwei Ersatz-Personen zusammen.