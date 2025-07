Steirische Seen fast so warm wie Badewasser

Cyanobakterien, umgangssprachlich „Blaualgen“ genannt, sind Bakterien, die Toxine bilden können. Anzeichen dafür sind eine bläulich-grüne Trübung des Wassers, Schlierenbildung und „Algenteppiche“ an der Wasseroberfläche. Bei Verschlucken größerer Mengen kann es zu Durchfall und Erbrechen kommen. In der Steiermark gab es solche Fälle in den vergangenen Jahren nur in kleinen Badeseen im Süden des Landes und eher am Ende der Saison – mit der stetig steigenden Wassertemperatur, steigt aber auch die Gefahr dafür!