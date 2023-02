Jedes Jahr eine neue Maske für Karneval in Venedig

Bereits 20 Auftritte beim Spektakel in Lagunenstadt

Der heurige Karneval war für sie etwas Besonderes. Es war schon ihr 20.…Besuch. Nur 2020 blieb sie daheim, da das Fest coronabedingt nicht stattfand. Zum Jubiläum blieb Sturm nun neun Tage in Venedig. Dabei flanierte sie täglich drei bis vier Stunden durch die Lagunenstadt. „Die Masken haben zwischen drei und vier Kilogramm“, so die Laakirchnerin, die sich nun ein paar Tage Ruhe gönnt.