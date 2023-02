Kiew verhängt weitere Sanktionen gegen Raiffeisen

Aktienkurs fiel

Die Aktie der Raiffeisenbank reagierte empfindlich auf die neuerlich negativen Schlagzeilen um das Russland-Geschäft. Zeitweise schickten Anleger das Papier am Montag um bis zu acht Prozent ins Minus. Die Probleme in Russland lassen einige Firmen auch über einen dortigen Exit nachdenken, was aber oft schwierig ist.