40 Jahre - für Tirols Grüne kein Grund zu feiern

Gebi Mair hält sich bedeckt

Und was sagt Klubobmann Gebi Mair, bis 2008 selbst Gemeinderat, zu diesem ganzen grünen Zirkus? Er will ja nach dem Rückzug von Landesparteichef Christian Altenweisl am 18. März für dessen Funktion kandidieren. Mair will abwarten, was die Aufarbeitung durch die Dienstposten-Bewertungskommission und den Gemeinderat ergibt. Die Sache „soll rechtlich und politisch sauber sein, das ist ja völlig klar“, sagt er. Bezüglich seiner Pläne für März hält er sich bedeckt. Noch.