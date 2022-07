Unmut im Rathaus über XXL-Urlaub von Chefin

Wahl: Mithelfen gefragt

So brisant, dass sich Magistratsdirektorin Gabriele Herlitschka mit einem Mail an die Bediensteten wandte, „mit der dringenden Bitte um tatkräftige Mitarbeit aus allen Abteilungen und Ämtern“. In der Not wurde sogar die pensionierte Amtsleiterin angefragt, ob sie sich eine Rückkehr vorstellen könnte. Sie sei nicht abgeneigt, sagt BM Willi.