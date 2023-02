Aus drei Pflegeschulen wird eine einzige

Neue Diplomlehrgänge an der Pflegeschule gibt es ab 2024 nicht mehr

Bisher wurden an den Pflegeschulen Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten und diplomierte Krankenpfleger ausgebildet - derzeit besuchen die Schulen rund 300 Personen. Die Ära der Diplomlehrgänge an der Pflegeschule geht allerdings zu Ende. Ab 2024 kann die Ausbildung für den gehobenen Pflegedienst nur noch an der Fachhochschule Vorarlberg begonnen werden.