Taxler mit Waffe überfallen: „Denke täglich daran“

Es war Samstag, der 28. Mai 2022, als gegen 4 Uhr ein Mann vor einem Hotel in der Brunecker Straße in Innsbruck ins Taxi von H. R. Acikbas stieg. Er wollte in die An-der-Lan-Straße. Dort angekommen, stieg ein zweiter Mann zu. Dieser forderte den damals 27-jährigen türkischen Taxilenker dazu auf, zum Schwimmbad O-Dorf im Kugelfangweg zu fahren.