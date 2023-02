Ginnis „größter Erfolg des griechischen Skisports“

Das sensationelle Silber für den Griechen AJ Ginnis im Slalom bei der alpinen Ski-WM in Courchevel hat auch in dessen Heimat für Jubel gesorgt. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis erklärte nach dem Coup des 28-Jährigen, dass Alexandros Ioannis Gkinis - wie der Sportler am Peloponnes heißt - „die Bewunderung aller gewonnen und uns mit Stolz erfüllt hat“. Das „Hellenische Olympische Komitee“ feierte den „größten Erfolg in der Geschichte des griechischen Skisports“.