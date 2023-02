SPÖ startete Kampagne für „soziale Politik“

Einen weiteren Angriff machte die SPÖ am Montag auf die FPÖ. Diese verbreite Hass und Hetze und verstärke die Verunsicherung in der Bevölkerung nur noch mehr. Dass jüngste Umfragen die FPÖ deutlich an der Spitze sehen, beunruhigt den Bundesgeschäftsführer nicht. Es gebe auch Erhebungen, wo Freiheitliche und SPÖ Kopf an Kopf an der Spitze seien. Er sei zuversichtlich, dass mit Maßnahmen der sozialen Politik im Vordergrund die SPÖ die Wahlen für sich entscheiden werde können. In diesem Jahr stehen noch Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg an.