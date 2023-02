Kein Einlass ins Kundencenter der Wien Energie

Aufgrund der horrenden Energierechnungen stürmen die Kunden zurzeit in Scharen das Servicecenter der Wien Energie in Spittelau. Doch auf die offiziellen Öffnungszeiten kann man sich wahrscheinlich gerade deswegen nicht verlassen. Eigentlich sollte Freitag bis 15 Uhr geöffnet sein, doch bereits kurz vor 14 Uhr wurde der Eintritt verwehrt. „Kommen Sie am Montag wieder - zwischen acht und 13 Uhr“, sagt die Securitykraft am Eingang. Zu viele Kunden seien im Inneren.