Kulturkampf in „What‘s Love Got to Do with It?“

Wie findet man eine Liebe, die hält? Eine Dokumentarfilmerin begleitet ihren Kindheitsfreund auf seinem Weg zu einer arrangierten Ehe mit einer Frau in Pakistan. Die romantische Culture-Clash-Komödie „What‘s Love Got to Do with It?“ spielt mit Klischees und Vorurteilen. Emma Thompson ist als Mutter zum Fremdschämen zu sehen. Die weibliche Hauptrolle spielt Lily James, die zuletzt als Pamela Anderson in der biografischen Satire „Pam & Tommy“ für Aufsehen sorgte. Wir verlosen passend zum Kinostart 2x1 Gutschein für einen Fotokurs in der Wiener Fotoschule!