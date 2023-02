Historisches Ergebnis: Biathlon-Damen zeigen auf

Österreichs Biathlon-Frauen haben am Samstag im Staffelrennen bei der WM in Oberhof positiv aufgezeigt. Dunja Zdouc, Anna Gandler, Anna Juppe und Lisa Hauser hatten mit der Medaillenentscheidung zwar nichts zu tun, schnitten als Fünfte aber so stark ab wie nie zuvor bei einer WM.